За 7 месяцев 2024 года на Горьковской железной дороге куплено онлайн более 80% билетов на поезда дальнего следования

15:26

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании. Так, за январь-июль 2024 года через интернет было продано более 5,2 млн билетов, что составило 80,6% от общего числа реализованных проездных документов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 77%.

Отметим, что доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за 7 месяцев 2024 года составила 53%, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Через платежные терминалы на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги за январь-июль 2024 года с помощью банковских карт было приобретено свыше 700 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.