Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Тюменской детской железной дороге исполнилось 55 лет

2024-08-08 14:24
Тюменской детской железной дороге исполнилось 55 лет
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Тюменской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги) в августе исполнилось 55 лет. Регулярное движение поездов по малой магистрали было открыто в поселке Боровский Тюменской области летом 1969 года. За годы работы ДЖД выпустила свыше 10 тыс. юных железнодорожников.

Малая магистраль является базой для развития научно-технического творчества детей, воспитания технически грамотных специалистов и инженеров. Это единственный в регионе лицензированный центр дополнительного образования, ориентирующий школьников на получение железнодорожных профессий.

Летом ребята ежегодно проходят практику на малой магистрали рядом с озером Андреевское: «примеряют» на себя такие профессии, как помощник машиниста, дежурный по станции, поездной диспетчер, логист, осмотрщик вагонов и др.

Этим летом на ДЖД стажируются более 500 школьников.

С осени воспитанников ждут теоретические занятия, которые проводятся в учебном центре в Тюмени. СвЖД заботится о его материально-технической базе, проводит реконструкцию корпусов, в настоящее время завершается оснащение и оформление 14 новых тематических кабинетов.

Обучение на Тюменской детской железной дороге бесплатное и рассчитано на 3 года или 5 лет (длительность курсов предлагается на выбор). Те, кто предпочитают первый вариант, получают сертификат о прохождении общего курса железных дорог. На 2 года дольше обучаются ребята, готовые связать свою будущую карьеру с работой в отрасли.

Выпускники дороги имеют преимущество при поступлении в Уральский государственный университет путей сообщения – дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ. В приемную кампанию 2024 года многие уже воспользовались этим правом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru