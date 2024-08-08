Тюменской детской железной дороге исполнилось 55 лет

14:24

Тюменской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги) в августе исполнилось 55 лет. Регулярное движение поездов по малой магистрали было открыто в поселке Боровский Тюменской области летом 1969 года. За годы работы ДЖД выпустила свыше 10 тыс. юных железнодорожников.

Малая магистраль является базой для развития научно-технического творчества детей, воспитания технически грамотных специалистов и инженеров. Это единственный в регионе лицензированный центр дополнительного образования, ориентирующий школьников на получение железнодорожных профессий.

Летом ребята ежегодно проходят практику на малой магистрали рядом с озером Андреевское: «примеряют» на себя такие профессии, как помощник машиниста, дежурный по станции, поездной диспетчер, логист, осмотрщик вагонов и др.

Этим летом на ДЖД стажируются более 500 школьников.

С осени воспитанников ждут теоретические занятия, которые проводятся в учебном центре в Тюмени. СвЖД заботится о его материально-технической базе, проводит реконструкцию корпусов, в настоящее время завершается оснащение и оформление 14 новых тематических кабинетов.

Обучение на Тюменской детской железной дороге бесплатное и рассчитано на 3 года или 5 лет (длительность курсов предлагается на выбор). Те, кто предпочитают первый вариант, получают сертификат о прохождении общего курса железных дорог. На 2 года дольше обучаются ребята, готовые связать свою будущую карьеру с работой в отрасли.

Выпускники дороги имеют преимущество при поступлении в Уральский государственный университет путей сообщения – дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ. В приемную кампанию 2024 года многие уже воспользовались этим правом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.