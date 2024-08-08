С начала года работники Горьковской магистрали произвели ремонт дорожного покрытия на 95 переездах

С начала года ремонт асфальтового покрытия произведен на 95 железнодорожных переездах, расположенных в границах Горьковской железной дороги , в том числе 23 переезда было отремонтировано в Нижегородской области, 11 – во Владимирской.

Всего в рамках программы по ремонту переездов на Горьковской магистрали в 2024 году планируется выполнить работы по устранению неровностей в дорожном покрытии на 257 объектах.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.