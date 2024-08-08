Погрузка цемента на железной дороге в Белгородской области за 7 месяцев 2024 года увеличилась на 18,6%

10:32

В январе-июле 2024 года на станциях РЖД, расположенных в Белгородской области, погружено 653,1 тыс. тонн цемента, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 18,6%.

Такой рост погрузки связан с увеличением потребительского спроса. Цемент доставлялся в Московскую, Смоленскую, Курскую, Ростовскую, Ярославскую, Архангельскую, Новгородскую, Ленинградскую области, Краснодарский и Ставропольский край, Республики Дагестан, Коми и Карелию.

В июле 2024 года из региона по железной дороге отправили 113,4 тыс. тонн этого груза (+1,8% к июлю 2023 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.