Туристы смогут добраться на мультимодальных рейсах на 1000-летие Суздаля

10:01

Горьковская железная дорога приглашает гостей празднования тысячелетия Суздаля добраться до основной событийной площадки на мультимодальных рейсах (поезд + автобус).

Так, пассажиры следуют по «единым билетам» с любой станции отправления (например, из Нижнего Новгорода) на поезде до Владимира. Затем они пересаживаются на комфортабельный автобус, который отправляется в Суздаль недалеко от железнодорожного вокзала (г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 2).

При покупке «единого билета» (поезд + автобус) онлайн через официальный сайт ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Нижний Новгород, «куда» − Суздаль, далее нажать кнопку «Выбрать маршрут с пересадкой». Также билеты можно приобрести в железнодорожных кассах.

С 9 по 11 августа в Суздале подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути города во Владимирской области и его вкладе в мировую историю и культуру.

Дополнительную информацию о рейсах (поезд + автобус) в сообщении с Суздалем можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.