Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристы смогут добраться на мультимодальных рейсах на 1000-летие Суздаля

2024-08-08 10:01
Туристы смогут добраться на мультимодальных рейсах на 1000-летие Суздаля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога приглашает гостей празднования тысячелетия Суздаля добраться до основной событийной площадки на мультимодальных рейсах (поезд + автобус).

Так, пассажиры следуют по «единым билетам» с любой станции отправления (например, из Нижнего Новгорода) на поезде до Владимира. Затем они пересаживаются на комфортабельный автобус, который отправляется в Суздаль недалеко от железнодорожного вокзала (г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 2).

При покупке «единого билета» (поезд + автобус) онлайн через официальный сайт ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Нижний Новгород, «куда» − Суздаль, далее нажать кнопку «Выбрать маршрут с пересадкой». Также билеты можно приобрести в железнодорожных кассах.

С 9 по 11 августа в Суздале подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути города во Владимирской области и его вкладе в мировую историю и культуру.

Дополнительную информацию о рейсах (поезд + автобус) в сообщении с Суздалем можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru