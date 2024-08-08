Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Забайкальской магистрали организовали информационную встречу с детьми в оздоровительном лагере «Звездный»

2024-08-08 09:27
Сотрудники Забайкальской магистрали организовали информационную встречу с детьми в оздоровительном лагере «Звездный»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожники и сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте провели выездное занятие с детьми из детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Читинском районе Забайкальского края.

Встреча состоялась в рамках совместного профилактического цикла «Лето без опасности». Ее организаторы устроили показ и обсуждение тематического видеоролика, сыграли с ребятами в квиз по правилам безопасного нахождения в зоне движения поездов. Выявленные знатоки безопасности были поощрены сувенирами от ЗабЖД. Для закрепления знаний школьникам вручили памятки и тематические раскраски.

Встреча стала самым массовым мероприятием летней профилактической программы железнодорожников. В ней участвовало более 200 детей.

Напомним, что в период школьных каникул сотрудники магистрали ведут системную работу по профилактике детского травматизма в оздоровительных лагерях Амурской области и Забайкальского края.

ЗабЖД призывает неукоснительно соблюдать правила личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также не допускать безнадзорного нахождения детей вблизи железнодорожных путей и объектов железнодорожной энергетики, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

