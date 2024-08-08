Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года волонтеры Забайкальской железной дороги провели почти 900 акций

2024-08-08 09:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июле текущего года волонтеры Забайкальской железной дороги провели почти 900 мероприятий.

Во II квартале 2024 года представители магистрали одержали победу в конкурсе «Проводники хороших дел» с 9 оригинальными проектами социальной направленности.

В мае добровольцы реализовали масштабную программу, посвященную 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включая участие в организации акций «Ретропоезд «Победа», «Свеча памяти», оказание помощи ветеранам железнодорожного транспорта.

В июне делегация из 15 волонтеров ЗабЖД приняла участие в сетевой акции «Чистые берега Байкала», в ходе которой они навели порядок в парке «Северное сияние Байкала», обновили лестницу на обзорную площадку Большой Байкальской тропы, высадили клумбу цветов, 70 саженцев кедра на улице Полиграфистов и 50 саженцев яблони.

Волонтеры Могочи провели квест-игру «Семейное путешествие», а в День семьи, любви и верности железнодорожники посетили воспитанников школы-интерната, где организовали мастер-класс по изготовлению символа праздника – ромашки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

