Изменен маршрут пассажирского поезда Калининград – Адлер

Частично изменен маршрут следования по Московской железной дороге пассажирских поездов № 360 сообщением Калининград – Адлер и № 359 сообщением Адлер – Калининград отправлением с начальных станций в период с 7 по 12 августа. В частности, вместо участка Льгов – Курчатов – Брянск поезд проследует по участку Курск – Орел – Брянск. Для посадки и высадки пассажиров исключены станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля.

Информация об изменениях пассажирам, ожидающим эти поезда на станциях и вокзалах, будет направлена через смс-сообщения.

Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат.

Уточнить фактическое движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.