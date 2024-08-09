Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На одном из самых оживленных переездов в Республике Башкортостан прошла акция по соблюдению правил дорожного движения

2024-08-09 15:45
Сотрудники Куйбышевской магистрали провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий на железнодорожном переезде 26 км участка Дёма 2 – Иглино (Республика Башкортостан), через который ежедневно проезжает около 5 тыс. грузовых и легковых машин.

В мероприятии приняли участие представители региональной Госавтоинспекции и администрации Уфимского района. Железнодорожники вручили автолюбителям информационные памятки и тематические сувениры, а также напомнили основные правила дорожного движения при пересечении железнодорожного пути.

Куйбышевская магистраль призывает быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Если шлагбаум закрыт или закрывается, горит запрещающий сигнал светофора, выезжать на переезд запрещено.

Напомним, что за нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

