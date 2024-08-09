Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

35 остановочных пунктов Западно-Сибирской магистрали в Омской области с 1 сентября получат новые названия

2024-08-09 15:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

35 остановочных пунктов Западно-Сибирской магистрали в Омской области переименуют с 1 сентября. Вместо цифровых обозначений километра, на котором они расположены, появятся названия, выбранные с учетом мнения местных жителей.

Например, о. п. 2727 км получит название Рябинка – так называется близлежащий дачный поселок. О. п. 2888 км переименуют в о. п. Путевая Машинная Станция — по наименованию расположенного рядом железнодорожного предприятия.

О. п. 2771 км будет называться о. п. Грибной, так как в лесах рядом с этим остановочным пунктом собирают большой урожай грибов. Название о. п. 2672 км на участке Называевская – Карбышево-1 дала расположенная рядом водная артерия: остановочный пункт будет называться Тихая Речка.

Выбранные названия отправляют на согласование в местные администрации, на территории которых расположены эти остановочные платформы. Официально новые названия присвоят после завершения всех юридических процедур.

Пригородная компания внесет все необходимые изменения в билеты. В первое время для удобства пассажиров в электропоездах будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

Напомним: Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с начала 2024 года. Всего в Омской области новые названия могут получить 44 остановочных пункта.

С новыми именами они станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более познавательной, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

