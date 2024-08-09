Пассажиропоток на маршруте пригородных поездов Кемерово – Притомье – Забойщик вырос на треть за месяц

15:06

В июле электропоездами «Кузбасс-пригород» по маршруту Кемерово – Притомье – Забойщик воспользовались почти 30,5 тыс. пассажиров. Это на треть больше, чем в июне. Чаще всего пассажиры совершают поездки между станциями Правотомск и Кемерово, а также между о. п. 3-й Особый и станцией Кемерово.

Напомним: с 27 мая по маршруту Кемерово – Притомье – Забойщик (г. Березовский) запустили 12 пригородных поездов, которые курсируют по будням в утреннее и вечернее время на период ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь.

Более подробно с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по тел.: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.