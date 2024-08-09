За 7 месяцев 2024 года перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой выросли на 12%

14:41

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва за январь-июль 2024 года было отправлено более 243 тыс. пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего двухэтажными поездами со станций Горьковской железной дороги за 7 месяцев 2024 года было отправлено более 1,2 млн пассажиров. Этот показатель остается на уровне аналогичного периода прошлого года.

На сегодняшний день на полигоне Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам:

Москва – Казань;

Москва – Ижевск;

Москва – Чебоксары;

Москва – Йошкар-Ола.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.