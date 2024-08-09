Здание Ленинградского вокзала будет закрыто на ремонт с 11 августа

Здание Ленинградского вокзала будет закрыто на ремонт с 11 августа

13:12

В связи с интеграцией Ленинградского вокзала в единую систему московского транспорта здание вокзала закрывается для проведения ремонтных работ с 11 августа 2024 года. Программа интеграции предусматривает перепланировку внутренних помещений, обновление фасада здания и благоустройство привокзальной территории.

Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию.

Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.

Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:

со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;

от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;

от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:

от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;

от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».

Обслуживание и сопровождение маломобильных пассажиров продолжит оказываться в штатном режиме на безвозмездной основе в рамках проекта Центра содействия мобильности ОАО «РЖД». Размещение маломобильных пассажиров будет осуществляться в зале ожидания для маломобильных пассажиров Ярославского вокзала. Услуга размещения предоставляется круглосуточно на безвозмездной основе.

Воспользоваться услугой автоматических камер хранения багажа можно в зале № 2 на 1 этаже Ярославского вокзала и в залах №№ 1, 3 и 6 Казанского вокзала.

Обращаем внимание, что сдать багаж в автоматические камеры хранения на Ленинградском вокзале возможно до 00:00 10 августа. Забрать багаж необходимо до 01:00 11 августа. Багаж, не изъятый до указанного периода времени, будет перемещен на склад забытых вещей Казанского вокзала (зал № 6, режим работы – круглосуточно). Для получения багажа будет необходимо предоставить чек с информацией о номере ячейки автоматической камеры хранения, датой и временем оформления услуги. В случае истечения оплаченного периода хранения багажа необходимо произвести доплату за просроченный период в соответствии с действующими тарифами.

Увеличится количество касс дальнего следования в кассовом зале на 1 этаже Ярославского вокзала.

Количество касс пригородного сообщения останется прежним. Ими можно будет воспользоваться в отдельно расположенных мобильных павильонах между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов.

На Ленинградском вокзале в прежнем режиме продолжат работать медпункт, бизнес-зал, зал официальных лиц и делегаций, а также будут предоставляться услуги помощи маломобильным пассажирам (заказ по телефону 8 (800) 775-00-00 не позднее, чем за 24 часа до поездки) и услуги перемещения ручной клади и багажа.

Услуга парковки автотранспорта на период проведения ремонтных работ будет недоступна. Просим заранее планировать маршрут и при необходимости пользоваться услугами городских парковок.