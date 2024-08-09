Почти 15 тыс. человек посетили Музей истории и развития Горьковской магистрали за 7 месяцев 2024 года

11:57

Посетителями и гостями Музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе-июле 2024 года стали почти 15 тыс. человек. Для них было организовано 550 тематических и познавательных экскурсий.

Отметим, что музей разделен на 5 структурных филиалов. В текущем году их посетило:

открытая площадка «Паровозы России» в Нижнем Новгороде – 5,6 тыс. человек (организована 151 экскурсия);

филиал в Нижнем Новгороде – 3,1 тыс. человек (организовано 80 экскурсий);

филиал в Ижевске – 3 тыс. человек (организовано 149 экскурсий);

филиал на ст. Лянгасово – 1,5 тыс. человек (организовано 85 экскурсий);

филиал в Кирове (был закрыт на ремонт до середины марта) – 1,6 тыс. человек (организовано 85 экскурсий).

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до ст. Нижний Новгород-Сортировочный железнодорожные культурные площадки в Нижнем Новгороде смогли посетить почти 900 человек.

История магистрали отражается в экспозициях подразделения. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и др. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

Подчеркнем, что в фондах структурных филиалов собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с большой детализацией. Посетители узнают истоки мирового и отечественного паровозостроения, причины строительства железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также об основных железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о подразделении по сохранению исторического наследия ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.