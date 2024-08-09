В январе-июле 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,4%

11:18

На Красноярской железной дороге за 7 месяцев 2024 года перевезено 4,4 млн пассажиров (-1,7% к январю-июлю 2023 года), из них в дальнем следовании – 1 млн (+3,4%), в пригородном сообщении – 3,4 млн ( -3%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне 7 месяцев прошлого года, составив 1,2 млрд пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд пасс.-км, в пригородном сообщении – 154,5 млн пасс.-км.

В июле 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 899,5 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 193,4 тыс., в пригородных поездах – 706 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.