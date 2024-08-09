Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-июле 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,4%

2024-08-09 11:18
В январе-июле 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Красноярской железной дороге за 7 месяцев 2024 года перевезено 4,4 млн пассажиров (-1,7% к январю-июлю 2023 года), из них в дальнем следовании – 1 млн (+3,4%), в пригородном сообщении – 3,4 млн ( -3%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне 7 месяцев прошлого года, составив 1,2 млрд пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд пасс.-км, в пригородном сообщении – 154,5 млн пасс.-км.

В июле 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 899,5 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 193,4 тыс., в пригородных поездах – 706 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru