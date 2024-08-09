Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 8,8% в январе-июле

10:44

В январе-июле 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 4 млн 558 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 1,8 млн ДФЭ (+8,8%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,7%, до 3,3 млн ДФЭ (перевезено 47,8 млн тонн грузов, +10,1%), в том числе:

химикаты и сода – 472,9 тыс. ДФЭ (-0,3% к уровню января-июля 2023 года);

лесные грузы – 346,4 тыс. (+1,3%);

химические и минеральные удобрения – 286 тыс. (рост в 1,9 раза);

автомобили и комплектующие – 279,5 тыс. (+11,5%);

метизы – 255 тыс. (+4%);

промышленные товары – 243,6 тыс. (-1,4%);

машины, станки, двигатели – 226,3 тыс. (-11,2%);

бумага – 208,5 тыс. (-3%);

строительные грузы – 158,9 тыс. (+34,2%);

черные металлы – 122,7 тыс. (-18,7%);

остальные и сборные грузы – 118,3 тыс. (+17,6%);

зерно – 75,8 тыс. (+21%);

цветные металлы – 73 тыс. (-4,6%);

нефть и нефтепродукты – 61 тыс. (+12,4%);

продукты перемола – 23,8 тыс. (рост в 2,6 раза);

рыба – 21,3 тыс. (+9,4%);

цветная руда и серное сырье – 18,1 тыс. (+0,4%);

мясо и масло животное – 16,9 тыс. (+9,7%);

картофель, овощи, фрукты – 8,4 тыс. (-12,7%);

остальные продовольственные товары – 186,5 тыс. (+8,1%).

В июле во всех видах сообщения перевезено 666,9 тыс. ДФЭ, что на 7,9% больше, чем в июле 2023 года.