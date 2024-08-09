Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 8,8% в январе-июле

2024-08-09 10:44
Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 8,8% в январе-июле
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июле 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 4 млн 558 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 1,8 млн ДФЭ (+8,8%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,7%, до 3,3 млн ДФЭ (перевезено 47,8 млн тонн грузов, +10,1%), в том числе:

  • химикаты и сода – 472,9 тыс. ДФЭ (-0,3% к уровню января-июля 2023 года);
  • лесные грузы – 346,4 тыс. (+1,3%);
  • химические и минеральные удобрения – 286 тыс. (рост в 1,9 раза);
  • автомобили и комплектующие – 279,5 тыс. (+11,5%);
  • метизы – 255 тыс. (+4%);
  • промышленные товары – 243,6 тыс. (-1,4%);
  • машины, станки, двигатели – 226,3 тыс. (-11,2%);
  • бумага – 208,5 тыс. (-3%);
  • строительные грузы – 158,9 тыс. (+34,2%);
  • черные металлы – 122,7 тыс. (-18,7%);
  • остальные и сборные грузы – 118,3 тыс. (+17,6%);
  • зерно – 75,8 тыс. (+21%);
  • цветные металлы – 73 тыс. (-4,6%);
  • нефть и нефтепродукты – 61 тыс. (+12,4%);
  • продукты перемола – 23,8 тыс. (рост в 2,6 раза);
  • рыба – 21,3 тыс. (+9,4%);
  • цветная руда и серное сырье – 18,1 тыс. (+0,4%);
  • мясо и масло животное – 16,9 тыс. (+9,7%);
  • картофель, овощи, фрукты – 8,4 тыс. (-12,7%);
  • остальные продовольственные товары – 186,5 тыс. (+8,1%).

В июле во всех видах сообщения перевезено 666,9 тыс. ДФЭ, что на 7,9% больше, чем в июле 2023 года.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru