Новые локомотивы поступили в депо Муром

09:29

Локомотивный парк депо Муром Горьковской железной дороги пополнился 8 новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ.

Локомотив полностью отечественного производства. Он имеет компактную форму, модифицированную кабину машиниста, которая увеличена в размерах, что улучшает условия труда локомотивной бригады.

Добавим, что тепловозы серии ТЭМ18ДМ оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.