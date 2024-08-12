С 15 августа 2024 года для школьников и студентов Самарской области будет предоставлена возможность покупки льготных билетов на электропоезда

С 15 августа 2024 года для школьников и студентов Самарской области будет предоставлена возможность покупки льготных билетов на электропоезда

14:11

С 15 августа 2024 года школьники и студенты очной формы обучения могут приобретать билеты на пригородные поезда АО «Самарская пригородная пассажирская компания» с 50% скидкой.

Для оформления проездных документов в пригородных кассах, терминалах АО «Самарская ППК» и в пути следования школьникам необходимо будет предоставить справку из школы, а студентам – студенческий билет.

Отметим, что льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Для этого учащимся достаточно один раз в учебный год лично верифицировать право на льготу в кассе перевозчика. На следующие сутки после регистрации появится возможность приобретения льготного проездного документа через приложение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.