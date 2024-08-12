Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 15 августа 2024 года для школьников и студентов Самарской области будет предоставлена возможность покупки льготных билетов на электропоезда

2024-08-12 14:11
С 15 августа 2024 года для школьников и студентов Самарской области будет предоставлена возможность покупки льготных билетов на электропоезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 августа 2024 года школьники и студенты очной формы обучения могут приобретать билеты на пригородные поезда АО «Самарская пригородная пассажирская компания» с 50% скидкой.

Для оформления проездных документов в пригородных кассах, терминалах АО «Самарская ППК» и в пути следования школьникам необходимо будет предоставить справку из школы, а студентам – студенческий билет.

Отметим, что льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Для этого учащимся достаточно один раз в учебный год лично верифицировать право на льготу в кассе перевозчика. На следующие сутки после регистрации появится возможность приобретения льготного проездного документа через приложение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru