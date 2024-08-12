Свердловская железная дорога отмечает рост востребованности железнодорожных услуг у маломобильных пассажиров

13:06

Более 10 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД в январе-июле текущего года (рост к 7 месяцам 2023 года составил 14%). Маломобильным пассажирам на безвозмездной основе оказывается помощь в сопровождении по вокзальным комплексам, включая привокзальную территорию, кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт и санитарно-бытовые помещения.

Заявки на сопровождение принимает Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД» в круглосуточном режиме без выходных по телефону 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте компании. Заявки через ЦСМ передаются в специализированные службы на местах либо помощь оказывается силами сотрудников вокзала и перевозчика.

На Свердловской железной дороге с начала года услугой помощи и сопровождения маломобильных пассажиров чаще всего пользовались на вокзалах Екатеринбург (обработано около 3,5 тыс. заявок), Тюмень (2,5 тыс.) и Пермь-2 (1,3 тыс.). Действия сотрудников СвЖД при оказании специализированной помощи заслужили высокую оценку пассажиров: в адрес Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов поступило 33 благодарности.

Холдинг «РЖД» ведет системную работу над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно увеличивает количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения новых и модернизации существующих). Их конструкция позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе в санитарную комнату. Для слабовидящих пассажиров информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля.

В январе-июле в специализированные купе для инвалидов поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») на полигоне СвЖД было оформлено свыше 22 тыс. билетов (рост – 18%).

Отметим, что в холдинге налажено взаимодействие с общественными объединениями инвалидов, чтобы при проведении работ по адаптации инфраструктуры для маломобильных граждан учитывать их пожелания. На вокзалах страны открываются специализированные залы ожидания, где люди с инвалидностью могут не только комфортно расположиться, но и получить необходимую помощь. В планах на 2024 год – открытие зала ожидания для маломобильных пассажиров на вокзале Екатеринбург, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.