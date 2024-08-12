Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали присоединились к акции по предупреждению травматизма на путях «Безопасный транспорт»

12:02

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги присоединились к акции «Безопасный транспорт», направленной на профилактику детского травматизма в зоне движения поездов. Мероприятие ежегодно проводится по инициативе транспортной полиции.

В течение 10 дней с детьми в оздоровительных лагерях, на детских площадках и в зоне движения поездов проведут разъяснительные беседы, тематические уроки безопасности и викторины на знание правил поведения на железной дороге. Также в рамках акции состоятся профилактические рейды по выявлению нарушений правил нахождения в зонах повышенной опасности, в том числе в местах несанкционированного прохода граждан через пути.

Кроме того, разъяснительную работу проведут с пассажирами электричек непосредственно в подвижном составе и на вокзалах магистрали.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан быть особо бдительными в зоне движения поездов, переходить пути только по специально оборудованным пешеходным переходам, не пользоваться гаджетами и снимать наушники, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.