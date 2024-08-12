Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали присоединились к акции по предупреждению травматизма на путях «Безопасный транспорт»

2024-08-12 12:02
Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали присоединились к акции по предупреждению травматизма на путях «Безопасный транспорт»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги присоединились к акции «Безопасный транспорт», направленной на профилактику детского травматизма в зоне движения поездов. Мероприятие ежегодно проводится по инициативе транспортной полиции.

В течение 10 дней с детьми в оздоровительных лагерях, на детских площадках и в зоне движения поездов проведут разъяснительные беседы, тематические уроки безопасности и викторины на знание правил поведения на железной дороге. Также в рамках акции состоятся профилактические рейды по выявлению нарушений правил нахождения в зонах повышенной опасности, в том числе в местах несанкционированного прохода граждан через пути.

Кроме того, разъяснительную работу проведут с пассажирами электричек непосредственно в подвижном составе и на вокзалах магистрали.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан быть особо бдительными в зоне движения поездов, переходить пути только по специально оборудованным пешеходным переходам, не пользоваться гаджетами и снимать наушники, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru