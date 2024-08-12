В Нижегородской области вводится дополнительная остановка пригородных поездов

С 12 августа Горьковская железная дорога вводит стоянку для пригородных поездов на остановочном пункте 435 км, который находится в мкр. Сортировочный Нижнего Новгорода.
Ряд поездов будет делать дополнительную остановку:
Более подробную информацию о действующем расписании пригородных поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.