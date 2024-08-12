В Нижегородской области вводится дополнительная остановка пригородных поездов

11:39

С 12 августа Горьковская железная дорога вводит стоянку для пригородных поездов на остановочном пункте 435 км, который находится в мкр. Сортировочный Нижнего Новгорода.

Ряд поездов будет делать дополнительную остановку:

№ 6031/6032 (проспект Гагарина – Моховые горы) – в 08:42;

№ 6037/6038 (проспект Гагарина – Моховые горы) – в 16:28;

№ 6039/6040 (проспект Гагарина – Моховые горы) – в 17:24;

№ 6041/6042 (проспект Гагарина – Нижний Новгород) – в 18:51;

№ 6043/6044 (проспект Гагарина – Нижний Новгород) – в 20:02;

№ 6045/6046 (проспект Гагарина – Нижний Новгород) – в 21:06.

Более подробную информацию о действующем расписании пригородных поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.