Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Москвой за 7 месяцев 2024 года выросли на 7%

09:48

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-июле 2024 года перевезено более 2,2 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 7 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 2,4 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров – свыше 114 тыс. пассажиров, что на 3% больше по сравнению с 2023 годом.

Напомним: скоростной поезд «Ласточка» повышенной комфортности начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа 2024 года. Расписание осталось прежним. Сдвоенный состав № 731/732 отправляется из Нижнего Новгорода в 13:36 и прибывает в Москву в 17:39, из Москвы поезд № 727/728 отправляется в 07:13 и прибывает в Нижний Новгород в 11:04.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.