На перегоне БАМа Нора – Меун открыто движение поездов по новому пути

09:30

На Дальневосточной железной дороге после переключения на цифровую систему управления открыто движение поездов по двухпутной вставке на перегоне БАМа Нора – Меун в Амурской области. Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ уложено 9,8 км нового пути, 4 стрелочных перевода.

На участке, по которому протекают реки Меун, Широкая Падь, Большая Эльга и многочисленные ручьи, построено 7 мостов. Для снижения влияния паводков обустроены отводные канавы, земляное полотно железнодорожного пути поднято на высоту до 10 м, а для его укрепления построены контрбанкеты — отсыпанные у основания бермы. Всего переработано более 328 тыс. кубометров грунта.

Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании железной дороги и исключить просадку пути, отсыпано 26 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

Во время строительства использовались технологии снижающие влияние на окружающую среду. После полного окончания модернизации участка железнодорожники выпустят в местные реки более 10 тыс. молоди сазана и 3,8 тыс. молоди осетра, а также высадят почти 30 тыс. саженцев лиственницы Каяндера, хорошо растущей в непростых условиях Дальнего Востока.

Завершение комплексной реконструкции на бамовской линии Улак – Февральск, на которой располагается перегон Нора – Меун, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 50 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.