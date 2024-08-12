Перевозка контейнеров на Южно-Уральской магистрали в январе-июле 2024 года выросла на 9,9%

В январе-июле перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,9% и составила 369,7 тыс. ДФЭ.
Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 391 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С начала года перевезено:
- промышленные товары народного потребления – 75,5 тыс. ДФЭ (+48% к январю-июлю 2023 года);
- метизы – 60,4 тыс. ДФЭ (+33,8%);
- автомобили и комплектующие – 46,9 тыс. ДФЭ (+6,6%);
- химикаты и сода – 37,8 тыс. ДФЭ (+12,8%);
- цветные металлы – 15,9 тыс. ДФЭ (+9%);
- сельскохозяйственные машины – 10,1 тыс. ДФЭ (+25,2%);
- сборные грузы – 9,3 тыс. ДФЭ (+24,1%);
- строительные грузы – 3 тыс. ДФЭ (+40,2%);
- продукты перемола – 2,6 тыс. ДФЭ (рост – в 6 раз);
- металлические конструкции – 2,5 тыс. ДФЭ (рост – в 3,4 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.