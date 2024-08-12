Перевозка контейнеров на Южно-Уральской магистрали в январе-июле 2024 года выросла на 9,9%

В январе-июле перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,9% и составила 369,7 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 391 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года перевезено: