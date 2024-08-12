В 2024 году с помощью автоматизированных экопунктов на вокзалах Забайкальской магистрали утилизировано более 54 тыс. единиц использованной тары

09:17

За 7 месяцев 2024 года на вокзалах Забайкальской железной дороги принято для последующей утилизации с помощью фандоматов 54,2 тыс. единицы алюминиевой и пластиковой тары. Чаще всего устройствами, позволяющими ответственно относиться к окружающей среде, пользовались в городе Свободный Амурской области, где на железнодорожном вокзале в фандомат поступило 26,6 тыс. единиц тары.

Напомним, что автоматизированные экопункты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на ЗабЖД есть на вокзалах станций Чита-2, Чита-1, Забайкальск, Белогорск, Свободный и Благовещенск.

Всего с начала работы фандоматов утилизировано более 71,4 тыс. единиц использованного материала упаковки жидкостей.

Отметим, что в Забайкальском крае и Амурской области инновационная экологичная технология начала распространяться именно с вокзалов ЗабЖД.

В качестве вознаграждения за сданную тару начисляются бонусные баллы, которые можно потратить при совершении покупки товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе.

ОАО «РЖД» реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Так, на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует проект селективного сбора вторичных материальных ресурсов, организовываются места и устанавливаются специальные контейнеры для сбора стекла, пластика, бумаги, батареек и других видов отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.