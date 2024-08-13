Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 7 месяцев 2024 года на Юго-Восточной железной дороге произошло 7 ДТП по вине водителей автотранспорта

2024-08-13 16:09
Грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта стали причинами 7 дорожно-транспортных происшествий в зоне движения поездов на ЮВЖД с января по июль 2024 года (8 – за аналогичный период 2023 года).

6 ДТП произошли на железнодорожных переездах при запрещающих сигналах световой и звуковой сигнализации. 2 подобных случая зафиксированы в Тамбовской области, по одному – в Саратовской, Курской, Липецкой и Воронежской областях.

Причиной еще одного дорожно-транспортного происшествия стал выезд легкового автомобиля на пути вне переезда перед приближающимся грузовым поездом на станции Чугун-1 в Липецкой области.

В результате этих ДТП 1 человек пострадал; суммарный перерыв в движении поездов составил почти 20 часов.

Для обеспечения безопасности движения железнодорожники регулярно проводят техническое обновление переездов: модернизируют автоматическую сигнализацию и электроосвещение, устанавливают автоматические шлагбаумы и автоматические устройства заграждения пути, обновляют резинокордовый настил.

Юго-Восточная железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах. Будьте бдительны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

