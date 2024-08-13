Горьковская железная дорога трудоустроила 125 студентов помощниками машиниста на лето 2024 года

15:55

Горьковская железная дорога на летний период 2024 года трудоустроила 125 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений на должности помощников машинистов.

Отметим, что 20 студентов были трудоустроены помощниками машиниста электропоездов, а 105 стали работниками грузовых и пассажирских локомотивных бригад. Потребность в пополнении штата обусловлена ростом объема перевозок в летний период.

По словам заместителя начальника Горьковской магистрали по кадрам и социальным вопросам Олега Щукина, помощь в работе им оказывают опытные инструкторы, работающие уже долгое время. Новым работникам оказывается методологическая и профессиональная поддержка для отработки профессиональных навыков с дальнейшей перспективой дальнейшей работы на ГЖД. Все соискатели прошли специальные профессиональные подготовительные курсы.

Для допуска к выполнению работы каждый из них прошел экзамен и медицинскую комиссию. Во время отчетных мероприятий у будущих помощников машинистов, помимо лекционных занятий, была также и практика, в рамках которой они смогли проверить свои полученные знания в деле.

Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.