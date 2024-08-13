Продлевается измененная схема движения пассажирских поездов № 359/360 Калининград – Адлер – Калининград

15:46

Пассажирский поезд № 359 сообщением Адлер – Калининград будет курсировать по Московской железной дороге частично измененным маршрутом следования с 13 по 18 августа, поезд № 360 сообщением Калининград – Адлер – с 13 по 19 августа.

Как сообщалось ранее, вместо участка Льгов — Курчатов — Брянск поезда будут следовать по участку Курск — Орел — Брянск. Для посадки и высадки пассажиров исключены станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля.

Меры предприняты с целью обеспечения безопасности.

Информация об изменениях пассажирам, ожидающим эти поезда на станциях и вокзалах, будет направлена через смс-сообщения.

Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат.

Уточнить фактическое движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.