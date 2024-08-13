Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге за 7 месяцев 2024 года выросли на 1,4%

2024-08-13 13:10
Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге за 7 месяцев 2024 года выросли на 1,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июле 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 182,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 3,3 млн тонн различных грузов (+1,5%), в том числе:

  • химикатов и соды – 73,2 тыс. ДФЭ (+1,3% к январю-июлю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 21,1 тыс. (+14%);
  • лесных грузов – 20,6 тыс. (+25,6%);
  • бумаги – 14,4 тыс. (-21,1%);
  • зерна – 8,3 тыс. (+26,2);
  • черных металлов – 8,1 тыс. (-27,5%);
  • цветных металлов – 7,4 тыс. (-8,5%);
  • химических и минеральных удобрений – 5,2 тыс. (-19,1%);
  • огнеупоров – 5,2 тыс. (+15,5%);
  • строительных грузов – 4,5 тыс. (+11,1%);
  • продовольственных товаров – 3,9 тыс. (-2,1%);
  • метизов – 2,8 тыс. (-8,5%);
  • продуктов перемола – 2,8 тыс. (рост – в 8,5 раз).

За 7 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 249,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 148,6 тыс. ДФЭ (+1,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru