Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге за 7 месяцев 2024 года выросли на 1,4%

13:10

В январе-июле 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 182,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 3,3 млн тонн различных грузов (+1,5%), в том числе:

химикатов и соды – 73,2 тыс. ДФЭ (+1,3% к январю-июлю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 21,1 тыс. (+14%);

лесных грузов – 20,6 тыс. (+25,6%);

бумаги – 14,4 тыс. (-21,1%);

зерна – 8,3 тыс. (+26,2);

черных металлов – 8,1 тыс. (-27,5%);

цветных металлов – 7,4 тыс. (-8,5%);

химических и минеральных удобрений – 5,2 тыс. (-19,1%);

огнеупоров – 5,2 тыс. (+15,5%);

строительных грузов – 4,5 тыс. (+11,1%);

продовольственных товаров – 3,9 тыс. (-2,1%);

метизов – 2,8 тыс. (-8,5%);

продуктов перемола – 2,8 тыс. (рост – в 8,5 раз).

За 7 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 249,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 148,6 тыс. ДФЭ (+1,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.