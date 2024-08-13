Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге за 7 месяцев 2024 года выросли на 1,4%

В январе-июле 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 182,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 3,3 млн тонн различных грузов (+1,5%), в том числе:
- химикатов и соды – 73,2 тыс. ДФЭ (+1,3% к январю-июлю 2023 года);
- нефти и нефтепродуктов – 21,1 тыс. (+14%);
- лесных грузов – 20,6 тыс. (+25,6%);
- бумаги – 14,4 тыс. (-21,1%);
- зерна – 8,3 тыс. (+26,2);
- черных металлов – 8,1 тыс. (-27,5%);
- цветных металлов – 7,4 тыс. (-8,5%);
- химических и минеральных удобрений – 5,2 тыс. (-19,1%);
- огнеупоров – 5,2 тыс. (+15,5%);
- строительных грузов – 4,5 тыс. (+11,1%);
- продовольственных товаров – 3,9 тыс. (-2,1%);
- метизов – 2,8 тыс. (-8,5%);
- продуктов перемола – 2,8 тыс. (рост – в 8,5 раз).
За 7 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 249,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 148,6 тыс. ДФЭ (+1,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.