Центром продажи услуг в Сызрани на Куйбышевскую железную дорогу были привлечены 29 новых клиентов

11:57

За первый год работы после модернизации Центра продажи услуг ОАО «РЖД» в Сызрани специалисты дополнительно привлекли на железнодорожный транспорт 29 новых клиентов, что обеспечило дополнительную погрузку в размере более 54 тыс. тонн грузов.

Отметим, что обновленный центр продажи услуг в Сызрани открылся после приведения к единым концептуальным требованиям 9 августа 2023 года. С этого момента клиенты многофункционального офиса получают все необходимые услуги на одной площадке и в кратчайшие сроки по принципу «одного окна». Здесь можно не только решить отдельные вопросы транспортировки продукции, но и организовать логистику всего предприятия в целом. Специалисты центра готовы предложить широкий спектр услуг: от базовых до индивидуальных логистических решений любых форматов. К услугам клиентов предоставлены такие цифровые сервисы, как торговая площадка «РЖД Маркет», «Единый договор» и др.

Куйбышевская железная дорога активно взаимодействует с промышленными предприятиями Самарской области, министерствами и профильными организациями, что позволяет обеспечить перевозки с учетом увеличения объемов производства продукции клиентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.