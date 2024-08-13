Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центром продажи услуг в Сызрани на Куйбышевскую железную дорогу были привлечены 29 новых клиентов

2024-08-13 11:57
Центром продажи услуг в Сызрани на Куйбышевскую железную дорогу были привлечены 29 новых клиентов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый год работы после модернизации Центра продажи услуг ОАО «РЖД» в Сызрани специалисты дополнительно привлекли на железнодорожный транспорт 29 новых клиентов, что обеспечило дополнительную погрузку в размере более 54 тыс. тонн грузов.

Отметим, что обновленный центр продажи услуг в Сызрани открылся после приведения к единым концептуальным требованиям 9 августа 2023 года. С этого момента клиенты многофункционального офиса получают все необходимые услуги на одной площадке и в кратчайшие сроки по принципу «одного окна». Здесь можно не только решить отдельные вопросы транспортировки продукции, но и организовать логистику всего предприятия в целом. Специалисты центра готовы предложить широкий спектр услуг: от базовых до индивидуальных логистических решений любых форматов. К услугам клиентов предоставлены такие цифровые сервисы, как торговая площадка «РЖД Маркет», «Единый договор» и др.

Куйбышевская железная дорога активно взаимодействует с промышленными предприятиями Самарской области, министерствами и профильными организациями, что позволяет обеспечить перевозки с учетом увеличения объемов производства продукции клиентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru