Скорые пригородные поезда «Орлан» доставят гостей и участников башкирского фестиваля «Купец 2.0» в Стерлитамак

В целях обеспечения транспортной доступности для гостей башкирского фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» организовано курсирование пригородных поездов «Орлан». Мероприятие пройдет с 16 по 18 августа в Стерлитамаке.
В указанный период установлен следующий график движения:
Также для удобства гостей и участников фестиваля предусмотрена возможность совершить пересадку с «Орлана» на фирменный транспорт фестиваля.
Куйбышевская магистраль просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Напоминаем, что в приложении также доступна услуга выбора мест на скорые пригородные поезда «Орлан». Кроме того, на территории Республики Башкортостан при приобретении билета через мобильное приложение предусмотрена скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.