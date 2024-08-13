Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорые пригородные поезда «Орлан» доставят гостей и участников башкирского фестиваля «Купец 2.0» в Стерлитамак

2024-08-13 11:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях обеспечения транспортной доступности для гостей башкирского фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» организовано курсирование пригородных поездов «Орлан». Мероприятие пройдет с 16 по 18 августа в Стерлитамаке.

В указанный период установлен следующий график движения:

  • № 7439 Уфа (отпр. 07:43) – Стерлитамак (приб. 09:55);
  • № 7444 Стерлитамак (отпр. 19:10) – Уфа (приб. 21:30);
  • № 7452 Оренбург (отпр. 05:18) – Стерлитамак (приб. 09:24);
  • № 7447 Стерлитамак (отпр. 18:23) – Оренбург (приб. 22:42).

Также для удобства гостей и участников фестиваля предусмотрена возможность совершить пересадку с «Орлана» на фирменный транспорт фестиваля.

Куйбышевская магистраль просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Напоминаем, что в приложении также доступна услуга выбора мест на скорые пригородные поезда «Орлан». Кроме того, на территории Республики Башкортостан при приобретении билета через мобильное приложение предусмотрена скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

