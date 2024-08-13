Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

6 остановочных пунктов переименованы на Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае

2024-08-13 09:24
6 остановочных пунктов переименованы на Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае новые названия получили 6 остановочных пунктов для поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Большая часть из них расположена на направлениях от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре и от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани.

На участке Волочаевка-2 до Комсомольска-на-Амуре переименованы:

  • Разъезд № 18 км – в Харпи;
  • Разъезд № 21 км – в Алькан;
  • Разъезд 303 км – в Известковый;

на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань:

  • Блок-пост 197 км – в Тоннель;
  • Разъезд 323 км – в Бодан.

В Хабаровске остановочный пункт Платформа № 1 в районе улицы проспект 60-летия Октября переименован в Юбилейную.

Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов.

Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru