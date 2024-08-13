6 остановочных пунктов переименованы на Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае

На Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае новые названия получили 6 остановочных пунктов для поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Большая часть из них расположена на направлениях от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре и от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани.
На участке Волочаевка-2 до Комсомольска-на-Амуре переименованы:
на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань:
В Хабаровске остановочный пункт Платформа № 1 в районе улицы проспект 60-летия Октября переименован в Юбилейную.
Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов.
Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.