6 остановочных пунктов переименованы на Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае

09:24

На Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае новые названия получили 6 остановочных пунктов для поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Большая часть из них расположена на направлениях от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре и от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани.

На участке Волочаевка-2 до Комсомольска-на-Амуре переименованы:

Разъезд № 18 км – в Харпи;

Разъезд № 21 км – в Алькан;

Разъезд 303 км – в Известковый;

на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань:

Блок-пост 197 км – в Тоннель;

Разъезд 323 км – в Бодан.

В Хабаровске остановочный пункт Платформа № 1 в районе улицы проспект 60-летия Октября переименован в Юбилейную.

Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов.

Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.