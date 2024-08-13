За 7 месяцев 2024 года перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге выросли более чем на 20%

За 7 месяцев 2024 года перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге выросли более чем на 20%

09:15

Перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге демонстрируют значительный прирост по отношению к прошлому году. За январь-июль 2024 года перевезено более 2 тыс. ДФЭ (TEU) грузов этого вида, что на 20,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В целом, за 7 месяцев 2024 года на ЗабЖД во всех видах сообщения перевезено 153,5 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров, что на 4,6% ниже показателя за этот же период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении перевезено 19,8 тыс. ДФЭ (-4,8%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-июле составили 137,4 тыс. ДФЭ, что на 6,6% ниже уровня прошлого года (перевезено более 1,35 млн тонн грузов).

Основную номенклатуру грузов составили: