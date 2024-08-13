Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 7 месяцев 2024 года перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге выросли более чем на 20%

2024-08-13 09:15
За 7 месяцев 2024 года перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге выросли более чем на 20%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге демонстрируют значительный прирост по отношению к прошлому году. За январь-июль 2024 года перевезено более 2 тыс. ДФЭ (TEU) грузов этого вида, что на 20,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В целом, за 7 месяцев 2024 года на ЗабЖД во всех видах сообщения перевезено 153,5 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров, что на 4,6% ниже показателя за этот же период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении перевезено 19,8 тыс. ДФЭ (-4,8%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-июле составили 137,4 тыс. ДФЭ, что на 6,6% ниже уровня прошлого года (перевезено более 1,35 млн тонн грузов).

Основную номенклатуру грузов составили:

  • метизы – 27,4 тыс. ДФЭ (-0,1%);
  • автомобили и комплектующие – 18,8 тыс. ДФЭ (+18,3%);
  • химикаты и сода – 16,8 тыс. ДФЭ (+0,4%);
  • лом черных металлов – 2,4 тыс. ДФЭ (+14,5%);
  • комбикорма – 909 ДФЭ (+51,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru