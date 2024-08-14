Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к 21 несчастному случаю на Южно-Уральской магистрали

15:53

С января по июль 2024 года на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава травмировано 20 человек (из них 16 – смертельно), от поражения электротоком – 1. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава травмировано 22 человека, из них смертельно – 19.

Основные причины происшествий – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне либо в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинской области за указанный период от наезда подвижного состава травмировано 7 человек, из них 5 – смертельно. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава было травмировано 11 человек, из них 9 – с летальным исходом.

В Курганской области от наезда подвижного состава травмировано 5 человек, из них 4 – с летальным исходом. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава было травмировано 9 человек, 8 из них – смертельно.

В Оренбургской области от наезда подвижного состава смертельно травмировано 5 человек, от поражения электротоком травмирован 1 человек. За аналогичный период прошлого года от наезда подвижного состава было зафиксировано 2 смертельных случая.

В Самарской области от наезда подвижного состава смертельно травмирован 1 человек. В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан от наезда подвижного состава травмировано 2 человека, из них 1 – с летальным исходом. За аналогичный период 2023 года случаев травмирования граждан в этих областях не зафиксировано.

С начала 2024 года случаев травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги не было.

Для предотвращения несчастных случаев ЮУЖД ведет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где травмируются граждане. В дальнейшем на этих участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.

Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.