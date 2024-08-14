Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года увеличилось на 13%

15:26

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 7 месяцев 2024 года по собственной неосторожности получил травмы 61 человек.

Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

На Горьковской железной дороге проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности, совместные рейды с правоохранительными органами и разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.

Напоминаем, что железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.