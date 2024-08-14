В январе-июле 2024 года со станций Северной железной дороги отправлено 128 «грузовых экспрессов»

В январе-июле 2024 года со станций Северной железной дороги отправлено 128 «грузовых экспрессов», что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них перевезено более 160 тыс. тонн грузов, среди которых пиломатериалы, лесные грузы, нефтепродукты.

«Грузовой экспресс» формируется из грузов, принадлежащих разным отправителям, и следует единым составом по расписанию, без переработки вагонов в пути. Это обеспечивает ускоренную доставку грузов, включая небольшие объемы, что удобно для предприятий малого и среднего бизнеса. В сравнении с нормативными сроками доставки перевозки грузовыми экспрессами сокращаются вдвое и более.

Так, для экспорта продукции разных региональных производителей пиломатериалов из Республики Коми грузовые экспрессы отправлялись по маршруту Микунь – Самур (Дагестан). Срок доставки груза был сокращен более чем в 2 раза.

Грузовые экспрессы регулярно отправлялись для предприятий лесного комплекса Архангельской и Вологодской областей по межрегиональным маршрутам Онега – Харовская, Сухона – Полой, Харовская – Сегежа и в обратных направлениях. Срок доставки составлял менее суток.

С июня со станции Ветласян (Республика Коми) отправляются «грузовые экспрессы» с нефтепродуктами на ряд станций назначения в Северо-Западном федеральном округе через Санкт-Петербург, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.