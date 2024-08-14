С начала года интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались почти 1,7 тыс. человек

С начала года интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались почти 1,7 тыс. человек

15:16

С начала 2024 года интерактивными справочными видеотерминалами на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались 1690 человек. С помощью цифрового сервиса пассажиры и посетители вокзального комплекса смогли оперативно уточнить справочную информацию и задать вопрос оператору по видеосвязи в режиме онлайн.

По видеосвязи чаще всего задавали вопросы о расписании движения поездов, наличии билетов, правилах их оформления, стоимости проезда, а также о возможности совершения поездок с пересадками.

На железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный установлено 3 таких справочных терминала. На каждом из них размещена интерактивная панель, с помощью которой можно построить маршрут следования, узнать об услугах вокзального комплекса, доступности для маломобильных граждан, правилах провоза багажа и животных, а также о имеющихся льготах.

Отметим, что в настоящее время информационные видеотерминалы установлены на всех крупных вокзальных комплексах Куйбышевской железной дороги и работают круглосуточно. Специалисты cаll-центра в режиме реального времени могут дать ответ на русском, английском и китайском языках. Для пассажиров с нарушениями слуха доступна онлайн-консультация сурдопереводчика, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.