Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались почти 1,7 тыс. человек

2024-08-14 15:16
С начала года интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались почти 1,7 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2024 года интерактивными справочными видеотерминалами на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались 1690 человек. С помощью цифрового сервиса пассажиры и посетители вокзального комплекса смогли оперативно уточнить справочную информацию и задать вопрос оператору по видеосвязи в режиме онлайн.

По видеосвязи чаще всего задавали вопросы о расписании движения поездов, наличии билетов, правилах их оформления, стоимости проезда, а также о возможности совершения поездок с пересадками.

На железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный установлено 3 таких справочных терминала. На каждом из них размещена интерактивная панель, с помощью которой можно построить маршрут следования, узнать об услугах вокзального комплекса, доступности для маломобильных граждан, правилах провоза багажа и животных, а также о имеющихся льготах.

Отметим, что в настоящее время информационные видеотерминалы установлены на всех крупных вокзальных комплексах Куйбышевской железной дороги и работают круглосуточно. Специалисты cаll-центра в режиме реального времени могут дать ответ на русском, английском и китайском языках. Для пассажиров с нарушениями слуха доступна онлайн-консультация сурдопереводчика, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru