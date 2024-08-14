В Нижегородской области будут увеличены составы тематических поездов

11:47

Дополнительные вагоны будут включены 16-17 августа в состав ретропоезда на паровой тяге Нижний Новгород – Арзамас и пригородного поезда, который курсирует по мультимодальному туристическому маршруту Нижний Новгород – Большое Болдино.

Вагоны оборудованы установкой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры ретропоезда на паровой тяге во время поездки смогут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальный туристический маршрут разработан в рамках празднования 225-летия со дня рождения известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Туристы посетят музей-заповедник «Болдино», который является самым знаменитым пушкинским местом в России. Родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения. Из всех имений пушкинской семьи только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

Билеты на тематические поезда можно приобрести в пригородных кассах, в приложении «РЖД Пассажирам» и у туроператоров. На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.