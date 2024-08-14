За 7 месяцев 2024 года инвестиции в обновление железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороге составили 3,7 млрд рублей

За 7 месяцев 2024 года инвестиции в обновление железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороге составили 3,7 млрд рублей

11:08

В январе-июле 2024 года на Северо-Кавказской магистрали выполнен капитальный ремонт железнодорожного полотна на 53 км пути и еще на 63 км пути произведена замена рельсов. Инвестиции в обновление путевого хозяйства составили порядка 3,7 млрд рублей.

Основные ремонтно-путевые работы были развернуты в Краснодарском крае – на перегонах Деревянковка – Каневская, Орловка-Кубанская – Староминская, Ровное – Порошинская, на станциях Тихорецкая, Тимашевская и Придорожная; в Ростовской области – на перегонах Васильево-Петровская – Орловка-Кубанская, Каменская – Лихая, Ельмут – Пролетарская; в Республике Дагестан – на перегонах Дербент – Араблинский, Инчхе – Каягент и на станции Махачкала; в Ставропольском крае – на перегоне Благодарное – Большевистская Искра; в Чеченской республике – на перегоне Алпатово – Наурская.

Отметим, что обновление железнодорожного полотна позволяет улучшить техническое состояние пути и способствует повышению скорости и безопасности движения поездов по Северо-Кавказской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.