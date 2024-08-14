Количество ДТП на переездах Горьковской железной дороги с начала года увеличилось на треть

09:45

Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 7 месяцев 2024 года произошло 12 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 11 человек.

При этом количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения за январь-июль 2024 года сократилось в 2 раза и составило 169 случаев.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 7 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено около 1,2 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили свыше 142 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.