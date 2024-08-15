Расписание поезда Краснолесье – Калининград изменяется с 17 августа

16:43

С 17 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6571, следующего со станции Краснолесье в Калининград. Он будет отправляться в 18:26 – на 10 минут раньше, чем в действующем сейчас графике, и прибывать на Южный вокзал также раньше – в 20:58. Соответственно изменится время прибытия и отправления поезда на станции в пути следования.

Поправки в расписание внесены в соответствии с решением правительства региона для того, чтобы пассажиры, прибывая из Краснолесья в Калининград, успевали на поезд, отправляющийся с Южного вокзала в Светлогорск.

Расписание движения пригородных поездов опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», информационных стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.