Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поезда Краснолесье – Калининград изменяется с 17 августа

2024-08-15 16:43
Расписание поезда Краснолесье – Калининград изменяется с 17 августа
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6571, следующего со станции Краснолесье в Калининград. Он будет отправляться в 18:26 – на 10 минут раньше, чем в действующем сейчас графике, и прибывать на Южный вокзал также раньше – в 20:58. Соответственно изменится время прибытия и отправления поезда на станции в пути следования.

Поправки в расписание внесены в соответствии с решением правительства региона для того, чтобы пассажиры, прибывая из Краснолесья в Калининград, успевали на поезд, отправляющийся с Южного вокзала в Светлогорск.

Расписание движения пригородных поездов опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», информационных стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru