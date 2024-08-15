Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога обеспокоена большим количеством несчастных случаев в зоне движения поездов

2024-08-15 13:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СвЖД обеспокоена большим количеством несчастных случаев в зоне движения поездов: с января по июль из-за несоблюдения правил личной безопасности 50 человек получили травмы (за аналогичный период прошлого года – 46), 31 из них погиб. Среди основных нарушений – хождение по железнодорожным путям и переход через пути в не предназначенных для этого местах.

Для повышения безопасности на объектах железнодорожного транспорта СвЖД реализует комплексную программу. За последние несколько лет на полигоне дороги построено 12 одноуровневых пешеходных переходов, оснащенных световой и звуковой сигнализацией, ограждением и знаками безопасности. Ведется обновление существующей инфраструктуры: в текущем году улучшено освещение 48 платформ, на 5 железнодорожных переездах обустроены новые пешеходные дорожки, отремонтировано 7 пешеходных мостов, установлено и обновлено почти 800 плакатов и знаков безопасности. Производится вырубка кустарника в местах плохой видимости.

Для устранения несанкционированных проходов через пути (больше всего их выявляется в черте Екатеринбурга и Перми) СвЖД устанавливает ограждения, предупреждающие знаки и плакаты, в местах несанкционированных переходов совместно с транспортной полицией проводят рейды. Эта работа ведется круглогодично.

С целью снижения числа травмирований граждан в зоне движения поездов СвЖД присоединилась к всероссийской межведомственной акции «Безопасный транспорт». С 12 по 21 августа, кроме традиционных рейдов, железнодорожники проводят адресную работу с пассажирами в пригородных поездах, на вокзалах и остановочных пунктах. В это время года много дачников, туристов и грибников: гражданам еще раз озвучивают правила безопасного поведения, вручают памятки и полезные тематические сувениры.

СвЖД напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности, и призывает граждан быть бдительными, переходить пути в специально оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, беречь свою жизнь и предупреждать возможные нарушения правил со стороны окружающих, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

