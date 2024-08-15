На Куйбышевской железной дороге в Самарской области открыли современное здание для энергетиков

На Куйбышевской железной дороге в Самарской области открыли современное здание для энергетиков

13:25

15 августа на станции Кротовка (Самарская область) состоялось открытие нового модульного здания для сотрудников энергетического комплекса Куйбышевской железной дороги.

КбшЖД стала первой магистралью, где по этой технологии было возведено многофункциональное модульное здание повышенной комфортности для работников энергетического комплекса.

В помещении площадью порядка 300 кв. м предусмотрено все для комфортных условий труда и отдыха сотрудников: рабочие кабинеты, технический класс, бытовые помещения с гардеробными, душевыми, туалетами и комнатой сушки спецодежды, комната приема пищи, мастерская, оборудованная необходимым инструментом и станками, и гараж для автотранспорта. В каждом кабинете установлена система кондиционирования воздуха.

Улучшение условий труда и отдыха энергетиков увеличит производительность труда, что в итоге отразится на качестве и безопасности перевозочного процесса, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.