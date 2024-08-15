17 августа специальный пригородный поезд перевезет туристов из Тольятти на фестиваль «Сызранский помидор»

На маршруте Тольятти – Сызрань-1 назначен специальный пригородный поезд для доставки участников и гостей гастрономического фестиваля «Сызранский помидор».

Благодаря удобному расписанию туристы прибудут к началу праздника, смогут поучаствовать во всех мастер-классах и побывать на каждой интерактивной площадке фестиваля.

Электропоезд отправится 17 августа из Тольятти в 11:10, прибудет на станцию Сызрань-1 в 13:30, обратно поезд отправится в 19:35 и прибудет в Тольятти в 22:01. Время местное.

В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах АО «Самарская ППК» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда в одну сторону составит 239,4 рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.