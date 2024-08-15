Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

17 августа специальный пригородный поезд перевезет туристов из Тольятти на фестиваль «Сызранский помидор»

2024-08-15 13:12
17 августа специальный пригородный поезд перевезет туристов из Тольятти на фестиваль «Сызранский помидор»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На маршруте Тольятти – Сызрань-1 назначен специальный пригородный поезд для доставки участников и гостей гастрономического фестиваля «Сызранский помидор».

Благодаря удобному расписанию туристы прибудут к началу праздника, смогут поучаствовать во всех мастер-классах и побывать на каждой интерактивной площадке фестиваля.

Электропоезд отправится 17 августа из Тольятти в 11:10, прибудет на станцию Сызрань-1 в 13:30, обратно поезд отправится в 19:35 и прибудет в Тольятти в 22:01. Время местное.

В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах АО «Самарская ППК» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда в одну сторону составит 239,4 рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru