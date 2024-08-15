С начала года в Нижегородской области пассажирами пригородных поездов стали более 8,5 млн человек

11:57

Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в границах Нижегородской области, в январе-июле 2024 года воспользовались более 8,5 млн пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Пассажиры за 7 месяцев 2024 года чаще всего отправлялись со станций Нижний Новгород-Московский – свыше 4,2 млн человек (+8% к 2023 году), Дзержинск – 779 тыс. (+12%), Семенов – 259 тыс. (+1%), Арзамас-2 – 267 тыс. (+14%) и Урень – 230 тыс. (+9%).

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.