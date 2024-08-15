Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожном вокзале Улан-Удэ отметили 125-летие прибытия первого поезда

2024-08-15 11:01
На железнодорожном вокзале Улан-Удэ отметили 125-летие прибытия первого поезда. Специально к юбилейной дате был организован символический рейс состава на паровозной тяге.

Его пассажирами стали работники Восточно-Сибирской железной дороги, а также ветераны магистрали. Как и 125 лет назад, железнодорожников на перроне встретили представители городских властей и местные жители. Для них во время стоянки поезда прошло театрализованное представление и концерт. При этом каждый желающий мог получить копию газеты «Восточное обозрение» от 1899 года, в которой в свое время была опубликована новость о прибытии поезда.

«В истории развития Верхнеудинска, а затем и Улан-Удэ железная дорога сыграла огромную роль. Образ города неразрывно связан со стальной магистралью. Сегодня компания ОАО «РЖД» остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Республике Бурятии. Обеспечивая бесперебойный ход поездов, отправку грузов и пассажиров, железнодорожники продолжают вносить свой вклад в процветание региона», – подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению Фв Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.

Добавим, что первый поезд в Верхнеудинск (ныне – Улан-Удэ) прибыл 15 августа 1899 года (по старому стилю). Учитывая значимость события, за несколько дней до этого городская управа просила жителей города «в это число украсить свои дома флагами и вечером иллюминировать». Встреча первого поезда была многолюдной и торжественной, а появление железной дороги внесло определяющий вклад в дальнейшее развитие города и всего региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

