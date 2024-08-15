Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На малых вокзалах Красноярской железной дороги появились первые аппараты по приему использованной тары

2024-08-15 09:24
На малых вокзалах Красноярской железной дороги появились первые аппараты по приему использованной тары
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На трех малых железнодорожных вокзалах КрасЖД – в Красноярске на станциях Енисей и Злобино, а также в городе Уяре – установлены первые фандоматы. Это роботизированные агрегаты для приема использованной тары: алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Они расположены в холлах.

С помощью таких аппаратов пассажиры и посетители вокзалов могут сдать пустую тару для дальнейшей переработки и тем самым проявить ответственное отношение к окружающей среде.

В качестве вознаграждения за каждую сданную упаковку пользователям фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов необходимо зарегистрироваться в специальной программе Ecoplatform в магазине приложений, установленном на смартфоне, а при сдаче тары – ввести на мониторе фандомата телефонный номер.

Принимаемая фандоматом тара распределяется в соответствующие контейнеры-накопители для хранения и передачи в дальнейшем перерабатывающим предприятиям.

До конца 2024 года планируется размещение таких экоагрегатов еще на 3 вокзалах КрасЖД – Базаиха, Иланская и Чернореченская.

Отметим, что первый на магистрали фандомат установлен в апреле 2023 года на главном железнодорожном вокзале Красноярска. С его помощью посетители вокзального комплекса уже отправили на переработку более 40 тыс. бутылок и банок, что составляет свыше 1 тонны чистого сырья, пригодного для переработки, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

