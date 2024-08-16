Расписание некоторых пригородных поездов на Серовском направлении Свердловской железной дороги временно изменится в августе и сентябре

В конкретные даты августа и сентября 2024 года на направлении Екатеринбург – Серов – Бокситы временно изменится расписание и порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Это связано с проведением плановых работ по обновлению пути на однопутном перегоне Ляля – Богословский Свердловской железной дороги.
С 19 по 31 августа – по нечетным дням (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) и со 2 по 16 сентября – по четным дням (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) маршрут пригородных поездов сообщением Бокситы – Верхотурье – Бокситы будет ограничен до/от станции Лобва. На участке Верхотурье – Лобва поезда не курсируют:
Кроме того, с 19 по 31 августа – по нечетным дням, со 2 по 16 сентября – по четным дням изменится расписание некоторых пригородных поездов (время местное):
Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства. При планировании поездки просим уточнять расписание. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах РЖД и СПК, а также на станциях и в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.