Расписание некоторых пригородных поездов на Серовском направлении Свердловской железной дороги временно изменится в августе и сентябре

15:36

В конкретные даты августа и сентября 2024 года на направлении Екатеринбург – Серов – Бокситы временно изменится расписание и порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Это связано с проведением плановых работ по обновлению пути на однопутном перегоне Ляля – Богословский Свердловской железной дороги.

С 19 по 31 августа – по нечетным дням (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) и со 2 по 16 сентября – по четным дням (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) маршрут пригородных поездов сообщением Бокситы – Верхотурье – Бокситы будет ограничен до/от станции Лобва. На участке Верхотурье – Лобва поезда не курсируют:

№ 6954 Бокситы – Верхотурье (конечный пункт маршрута – станция Лобва);

№ 6953 Верхотурье – Бокситы (начальный пункт маршрута – станция Лобва).

Кроме того, с 19 по 31 августа – по нечетным дням, со 2 по 16 сентября – по четным дням изменится расписание некоторых пригородных поездов (время местное):

№ 7075 Екатеринбург – Бокситы: отправление в 16:00 (по графику), Нижний Тагил – отправление в 18:35 (позже на 37 минут), прибытие в Бокситы в 00:03 (позже на 38 минут);

№ 6862 Серов – Нижний Тагил: отправление в 19:40 (позже на 3 часа 18 минут), прибытие в Нижний Тагил в 00:38 (позже на 3 часа 22 минуты);

№ 7461 Нижний Тагил – Серов: отправление в 05:21 (раньше на 1 час 36 минут), прибытие в Серов в 10:06 (раньше на 1 час 25 минут);

№ 7430/7429 Нижняя Тура – Серов: отправление в 20:08 (позже на 31 минуту), прибытие в Серов в 23:26 (позже на 51 минуту);

№ 7422/7421 Серов – Нижняя Тура: отправление в 07:14 (раньше на 11 минут), прибытие в 10:10 (раньше на 11 минут).

Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства. При планировании поездки просим уточнять расписание. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах РЖД и СПК, а также на станциях и в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.