За 7 месяцев текущего года «южными» поездами из Нижнего Новгорода воспользовались более 41 тыс. человек

14:55

Поездами дальнего следования, которые курсируют по южным маршрутам Горьковской железной дороги из столицы Приволжья, за 7 месяцев 2024 года воспользовались более 41 тыс. пассажиров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Дальними поездами на юг России из Нижнего Новгорода в мае-июле 2024 года воспользовались свыше 34 тыс. пассажиров (+3% к 2023 году). Количество курсирующих составов: 4 поезда – прямого сообщения и 5 – транзитных.

Отметим, что дополнительные сезонные поезда дальнего следования курсируют по Горьковской железной дороге в направлении курортов юга России.

Так, поезд № 531/532 сообщением Киров – Адлер отправляется в 21:29, а поезд № 241/241 сообщением Киров – Анапа в 21:49. Составы курсируют через день. В связи с повышенным спросом пассажиров на рейсы к курортам Черного моря количество вагонов в этих составах увеличено более чем 2 раза (поезд № 241/241 – 17 вагонов, поезд № 531/532 – 18 вагонов).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.