Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с ремонтом пути

2024-08-16 14:49
Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с ремонтом пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области, курсирующих на направлении Тайга – Мариинск, изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с сезонным ремонтом пути на перегоне Берикульская – Антибесский.

Корректировка во времени следования составит от 4 до 26 минут.

Так, с 19 августа по 5 сентября изменится расписание электропоездов:

  • № 6285 сообщением Мариинск – Тайга: отправление в 17:30 (без изменений), прибытие в 20:08 (на 4 минуты позже);
  • № 6298 сообщением Тайга – Мариинск: отправление в 20:55 (на 17 минут позже), прибытие в 23:39 (на 26 минут позже).

С 20 августа по 6 сентября изменится расписание электропоездов:

  • № 6297 сообщением Мариинск – Тайга, отправление в 05:59 (на 15 минут позже), прибытие в 08:38 (на 20 минут позже);
  • № 6284 сообщением Тайга – Мариинск, отправление в 06:20 (без изменений), прибытие в 09:03 (на 8 минут позже).

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.

Узнать более подробную информацию о расписании поездов, стоимости проезда и способах приобретения билетов можно на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru