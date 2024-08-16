Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с ремонтом пути

Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области, курсирующих на направлении Тайга – Мариинск, изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с сезонным ремонтом пути на перегоне Берикульская – Антибесский.
Корректировка во времени следования составит от 4 до 26 минут.
Так, с 19 августа по 5 сентября изменится расписание электропоездов:
С 20 августа по 6 сентября изменится расписание электропоездов:
Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.
Узнать более подробную информацию о расписании поездов, стоимости проезда и способах приобретения билетов можно на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.