Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с ремонтом пути

14:49

Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области, курсирующих на направлении Тайга – Мариинск, изменится с 19 августа по 6 сентября в связи с сезонным ремонтом пути на перегоне Берикульская – Антибесский.

Корректировка во времени следования составит от 4 до 26 минут.

Так, с 19 августа по 5 сентября изменится расписание электропоездов:

№ 6285 сообщением Мариинск – Тайга: отправление в 17:30 (без изменений), прибытие в 20:08 (на 4 минуты позже);

№ 6298 сообщением Тайга – Мариинск: отправление в 20:55 (на 17 минут позже), прибытие в 23:39 (на 26 минут позже).

С 20 августа по 6 сентября изменится расписание электропоездов:

№ 6297 сообщением Мариинск – Тайга, отправление в 05:59 (на 15 минут позже), прибытие в 08:38 (на 20 минут позже);

№ 6284 сообщением Тайга – Мариинск, отправление в 06:20 (без изменений), прибытие в 09:03 (на 8 минут позже).

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.

Узнать более подробную информацию о расписании поездов, стоимости проезда и способах приобретения билетов можно на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.